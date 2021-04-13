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На Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое ранены
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13 апреля 2021, 13:59 257

В Мариуполе исчезло три солдата ВСУ

13 апреля 2021, 13:59 257
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Они не пришли на утреннее построение в понедельник, 12 апреля
Они не пришли на утреннее построение в понедельник, 12 апреля
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В зоне проведения ООС на Донбассе стразу трое военнослужащих ВСУ не пришли на утреннее построение в понедельник, 12 апреля.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграм-канал "Черговий ООС".

Инцидент произошел в 56-й отдельной мотопехотной бригаде, которая дислоцирована в Мариуполе в непосредственной близости от передовой.

"На утреннее построение не пришли сразу три военнослужащих: солдаты Вириенко Евгений Андреевич 20.01.1994 г.р. и Ломакин Роман Александрович 22.08.1994 г.р. и старший солдат Нагорный Сергей Анатольевич 08.11.1979 г.р. На телефонные звонки не отвечают, на местах проживания отсутствуют", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 апреля на Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое ранены.

Донбасс ООС Украина война Мариуполь

 
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