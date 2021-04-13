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На Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое ранены
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13 апреля 2021, 12:57 17

Стало известно имя военного, погибшего сегодня на Донбассе

13 апреля 2021, 12:57 17
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Он получил смертельные ранения в результате атаки беспилотника противника
Он получил смертельные ранения в результате атаки беспилотника противника
Фото из открытых источников
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В ходе обострения на Донбассе погиб военный из Черновцов Алексей Мамчий. Он получил смертельные ранения в результате атаки беспилотника противника.

Об этом Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, пишет RegioNews.

"Еще одна трагическая весть с фронта, российские агрессоры убили сегодня утром на боевых позициях в районе Майорского защитника Украины, старшего солдата Алексея Мамчия", - отметил Осачук.

Он также добавил, что младший брат погибшего - Станислав Мамчий - также отдал свою жизнь на фронте.

Ще одна трагічна звістка з фронту, російські агресори вбили сьогодні зранку на бойових позиціях в районі Майорського...

Posted by Сергій Осачук on Tuesday, April 13, 2021

Напомним, на Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое ранены.

Донбасс ООС Украина война смерти

 
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