Стало известно имя военного, погибшего сегодня на Донбассе
Он получил смертельные ранения в результате атаки беспилотника противника
Он получил смертельные ранения в результате атаки беспилотника противника
В ходе обострения на Донбассе погиб военный из Черновцов Алексей Мамчий. Он получил смертельные ранения в результате атаки беспилотника противника.
Об этом Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, пишет RegioNews.
"Еще одна трагическая весть с фронта, российские агрессоры убили сегодня утром на боевых позициях в районе Майорского защитника Украины, старшего солдата Алексея Мамчия", - отметил Осачук.
Он также добавил, что младший брат погибшего - Станислав Мамчий - также отдал свою жизнь на фронте.
Ще одна трагічна звістка з фронту, російські агресори вбили сьогодні зранку на бойових позиціях в районі Майорського...Posted by Сергій Осачук on Tuesday, April 13, 2021
Напомним, на Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое ранены.
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