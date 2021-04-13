На Луганщине пятерых организаторов незаконного "референдума" посадили в тюрьму
Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет
Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет
На Луганщине привлечены к уголовной ответственности организаторы незаконного "референдума" 2014 года. Они принимали активное участие в мероприятиях по изменению территориальной целостности Украины в пользу оккупационной власти РФ.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба МВД.
Так, районный суд Луганской области признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 110 УК Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", пятерых украинцев - сторонников "псевдогосударства".
Суд назначил злоумышленникам наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с испытательным сроком 1 год.
Напомним, СБУ задержала боевика "ЛНР", устроился на работу в МВД.
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