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13 апреля 2021, 13:52 501

На Луганщине пятерых организаторов незаконного "референдума" посадили в тюрьму

13 апреля 2021, 13:52 501
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Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет
Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет
Фото: МВД
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На Луганщине привлечены к уголовной ответственности организаторы незаконного "референдума" 2014 года. Они принимали активное участие в мероприятиях по изменению территориальной целостности Украины в пользу оккупационной власти РФ.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, районный суд Луганской области признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 110 УК Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", пятерых украинцев - сторонников "псевдогосударства".

Суд назначил злоумышленникам наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с испытательным сроком 1 год.

Напомним, СБУ задержала боевика "ЛНР", устроился на работу в МВД.

суд РФ МВД Луганская область территория

 
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