Двое пьяных боевиков подорвались на собственных минах - разведка
На временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области двое боевиков в пьяном состоянии вышли на собственное минное поле, где и подорвались. Их госпитализировали в лечебное учреждение населенного пункта Енакиево.
Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север", передает RegioNews.
Как стало известно из предварительного врачебного анамнеза, "героические" алкомандры стоили оккупантам потери нескольких конечностей. Пока известно, что на двоих у них осталось нечетное количество ног... Что закопал - на том и подорвался. Карма она такая", - говорится в сообщении.
Напомним, 12 апреля в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, среди которых 15 - обстрелы позиций украинских защитников и 2 - дистанционное минирование минами ПОМ-2.