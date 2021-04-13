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13 апреля 2021, 12:09 60

Двое пьяных боевиков подорвались на собственных минах - разведка

13 апреля 2021, 12:09 60
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В результате подрыва они потеряли конечности
Фото: из открытых источников
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На временно неподконтрольной украинскому правительству части Донецкой области двое боевиков в пьяном состоянии вышли на собственное минное поле, где и подорвались. Их госпитализировали в лечебное учреждение населенного пункта Енакиево.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север", передает RegioNews.

Как стало известно из предварительного врачебного анамнеза, "героические" алкомандры стоили оккупантам потери нескольких конечностей. Пока известно, что на двоих у них осталось нечетное количество ног... Что закопал - на том и подорвался. Карма она такая", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 апреля в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, среди которых 15 - обстрелы позиций украинских защитников и 2 - дистанционное минирование минами ПОМ-2.

Донбасс ООС война военная техника боевики

 
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