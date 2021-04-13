На Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое ранены

Раненых воинов доставлен в лечебное учреждение

Раненых воинов доставлен в лечебное учреждение

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 12 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, среди которых 15 - обстрелы позиций украинских защитников и 2 - дистанционное минирование минами ПОМ-2.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи поселка Южное, противник вел обстрел из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, вооружение БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку населенных пунктов Шумы и Зайцево боевики открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи поселка Новгородское, оккупанты открывали огонь из вооружения боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов. В направлении поселка Золотое-4 боевики осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Пески противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов, а возле Каменки - из стрелкового оружия.

В результате прицельного обстрела позиций наших подразделений вооруженными формированиями Российской Федерации, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил огнестрельное пулевое ранение, не совместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Кроме того, в направлении населенного пункта Зайцево, враг дважды осуществил дистанционное минирование гражданской инфраструктуры из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Военнослужащие ВСУ зафиксировали два гранатометных выстрелы из оккупированного Первомайска в направлении населенного пункта Катериновка, что на подконтрольной Правительству Украины территории.

По состоянию на 7 часов утра, 13 апреля, российско-оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, из которых 1 обстрел позиций украинских защитников и 2 пересечения линии разграничения вражеским БПЛА.

Так, недалеко от населенного пункта Южное, противник открывал огонь из минометов 82-го калибра.

В районе населенного пункта Майорское, БПЛА противника пересекая линию разграничения, осуществили сброс гранат на позиции наших подразделений, в результате чего один военнослужащий получил ранение, не совместимое с жизнью", - сообщили в штабе.

Еще 2 военнослужащих из состава объединенных сил получили ранения. Воинам оперативно оказана медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение.

Напомним, сутками ранее зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.