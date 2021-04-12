ОАСК открыл производство в деле по иску партии Шария в СБУ

Принято реление рассмотреть дело без вызова сторон

Принято реление рассмотреть дело без вызова сторон

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Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску политической партии "Партия Шария" к главному управлению Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОАСК.

Суд постановил рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон, - говорится в сообщении.

Как напоминают в суде, истец просит суд признать противоправным действия ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области относительно составления и отправки в Министерство юстиции Украины письма о нарушении партией Шария украинского законодательства. В частности, речь идет об оспаривании письма №51/12-1601 от 4 марта 2021 года за подписью начальника Главного управления Олега Головаша.

Как сообщалось, 5 апреля стало известно, что "Партия Шария" подала в суд на столичное управление СБУ. Истец оспаривает письмо от СБУ к Минюсту.