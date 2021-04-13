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13 апреля 2021, 16:39 10

У Зеленского надеются на быстрое принятие законопроекта о ликвидации ОАСК

13 апреля 2021, 16:39 10
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Фото из открытых источников
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В Офисе президента ожидают, что народные депутаты не будут медлить с принятием законопроекта главы государства Владимира Зеленского о ликвидации Окружного административного суда Киева.

Об этом сказал советник руководителя Офиса главы государства Михаил Подоляк в комментарии Укринформу, пишет RegioNews.

"Ожидаем от депутатов рассмотрения этого законопроекта, инициированного президентом, в кратчайшие сроки", - отметил он.

Подоляк считает, что в ОАСК была возможность "попробовать восстановить доверие общества и перестать генерировать деструктив для государства", но это не было сделано.

"ОАСК стал символом того, каким точно не должен быть суд в стране, где действует верховенство права. А уж после недавних следственных действий НАБУ, когда были задержаны "на горячем" лица, связанные с головой ОАСК, окончание истории этого суда стало вполне понятным", - сказал советник руководителя ОП.

Напомним, 13 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева.

суд Украина Офис президента президент оаск

 
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