Верховный Суд отложил рассмотрение иска об отстранении Тупицкого
Слушание дела об обжаловании указа президента отложили до 20 мая
Слушание дела об обжаловании указа президента отложили до 20 мая
Кассационный суд в составе Верховного суда отложил слушание дела по иску об оспаривании указа президента Зеленского №79/2021, согласно которому Александр Тупицкий был отстранен на месяц от должности судьи Конституционного Суда (КС).
Как передает RegioNews, об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информацию из Верховного суда.
Заседание отложено до 12:00 20 мая", - говорится в сообщении.
В суде также отметили, что в ходе заседания 13 апреля в качестве третьего лица на стороне ответчика был привлечен Офис генерального прокурора.
Напомним, 27 марта Зеленский отменил указ о назначении судьей КСУ Тупицкого. Он был назначен судьей КСУ указом Януковича.
26 февраля Зеленский еще на месяц отстранил от должности главу КСУ Тупицкого.
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