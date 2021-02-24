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24 февраля 2021, 08:32 1763

Политэксперт Дудкин заявил об обысках у себя дома: обвиняют в госизмене

24 февраля 2021, 08:32 1763
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Эксперт был частым гостем "медведчуковских" телеканалов
Эксперт был частым гостем "медведчуковских" телеканалов
Фото: golospravdy.eu
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Украинский военный и политический эксперт Юрий Дудкин, который был частым гостем подсанкционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, сообщил об обысках у себя дома.

Об этом Юрий Дудкин сообщил у себя в Facebook, передает RegioNews.

У меня обыск, обвинение в госизмене...", - написал он.

Известно, что ранее Дудкин выразил мнение, что санкции президента в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne, и ZIK - это первый шаг к установлению диктатуры и использованию методов информационной блокады.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

3 февраля в Минкульте заявили, что будут просить YouTube заблокировать каналы NewsOne, ZIK и "112 Украина".

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