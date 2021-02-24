Политэксперт Дудкин заявил об обысках у себя дома: обвиняют в госизмене
Украинский военный и политический эксперт Юрий Дудкин, который был частым гостем подсанкционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, сообщил об обысках у себя дома.
Об этом Юрий Дудкин сообщил у себя в Facebook, передает RegioNews.
У меня обыск, обвинение в госизмене...", - написал он.
Известно, что ранее Дудкин выразил мнение, что санкции президента в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne, и ZIK - это первый шаг к установлению диктатуры и использованию методов информационной блокады.
Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.
Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".
3 февраля в Минкульте заявили, что будут просить YouTube заблокировать каналы NewsOne, ZIK и "112 Украина".