Политэксперт Дудкин заявил об обысках у себя дома: обвиняют в госизмене

Эксперт был частым гостем "медведчуковских" телеканалов

Эксперт был частым гостем "медведчуковских" телеканалов

Фото: golospravdy.eu

Украинский военный и политический эксперт Юрий Дудкин, который был частым гостем подсанкционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, сообщил об обысках у себя дома.

Об этом Юрий Дудкин сообщил у себя в Facebook, передает RegioNews.

У меня обыск, обвинение в госизмене...", - написал он.

Известно, что ранее Дудкин выразил мнение, что санкции президента в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne, и ZIK - это первый шаг к установлению диктатуры и использованию методов информационной блокады.

Напомним, 2 февраля своим указом президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Зеленский пояснил, что телеканалы из "пула Медведчука" финансируются страной-агрессором и подрывают "евроатлантический курс".

3 февраля в Минкульте заявили, что будут просить YouTube заблокировать каналы NewsOne, ZIK и "112 Украина".