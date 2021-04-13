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13 апреля 2021, 11:15 128

Винницкая область получила китайскую вакцину CoronaVac

13 апреля 2021, 11:15 128
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В регионе начнут делать прививки этим препаратом
В регионе начнут делать прививки этим препаратом
Фото: Медицинские закупки Украины
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Винницкая область получила первую партию вакцины от коронавируса CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на замдиректора департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой ОГА Татьяну Бондаренко, передает RegioNews.

По ее словам, вакцину в область привезли сегодня в полночь, вакцинация населения начнется завтра.

Сначала будут прививать маломобильные группы населения и людей, которые с ними проживают или ухаживают за ними", - рассказала Бондаренко.

Сейчас на Винниччине создано 30 пунктов вакцинации.

Напомним, в Украине начали делать прививки китайской вакциной CoronaVac.

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