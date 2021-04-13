Винницкая область получила китайскую вакцину CoronaVac
В регионе начнут делать прививки этим препаратом
В регионе начнут делать прививки этим препаратом
Винницкая область получила первую партию вакцины от коронавируса CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на замдиректора департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой ОГА Татьяну Бондаренко, передает RegioNews.
По ее словам, вакцину в область привезли сегодня в полночь, вакцинация населения начнется завтра.
Сначала будут прививать маломобильные группы населения и людей, которые с ними проживают или ухаживают за ними", - рассказала Бондаренко.
Сейчас на Винниччине создано 30 пунктов вакцинации.
Напомним, в Украине начали делать прививки китайской вакциной CoronaVac.
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