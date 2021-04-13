Локдаун во Львове: в городе передумали смягчать карантин
Городской штаб по противодействию коронавирусу планирует вновь рассмотреть этот вопрос 15 апреля
Городской штаб по противодействию коронавирусу планирует вновь рассмотреть этот вопрос 15 апреля
Заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко на заседании городского штаба по противодействию коронавирусу заявил, что показатели заболеваемости не позволяют рассматривать вопрос относительно ослабления карантина.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба горсовета.
Мы рассматривали вопрос возможного ослабления карантина, однако по состоянию на сегодня показатели заболеваемости этого не позволяют, поэтому мы к этому вопросу вернемся в четверг", – подчеркнул Москаленко.
Ранее сообщалось, что в "красном" Львове могут ослабить карантин. В городе хотят открыть рынки и отправить детей младших классов в школу.
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