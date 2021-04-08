С завтрашнего дня Запорожская область в "красной зоне": что закроют и как будет работать транспорт

Региональная комиссия ТЭБ и ЧС вводит дополнительные ограничения с 00 час. 9 апреля

Региональная комиссия ТЭБ и ЧС вводит дополнительные ограничения с 00 час. 9 апреля

Фото пресс-службы Запорожской ОГА

На территории Запорожской области с 9 апреля вводятся ограничения, определенные для “красной зоны”, и дополнительные карантинные ограничения, однако транспорт не будут останавливать.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Запорожскую ОГА.

Сегодня ситуация с распространением ковида в области свидетельствует, что действующих карантинных ограничений недостаточно. Мы наблюдаем с начала марта стремительный рост показателей заболеваемости. Ситуация действительно сложная, но пока не критическая. Поэтому введение дополнительных ограничений сейчас является крайне необходимым. Также надо на всей территории усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений. Мы не можем допустить ухудшение ситуации, — заявил глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух.

При этом он отметил, что транспорт не может прекратить движение полностью, потому что людям необходимо добираться на работу и в больницу.

Поэтому на территориях необходимо отработать дополнительные ограничения уже сегодня. Нужно заблаговременно предупредить людей в случае введения пропускной системы или иных правил, — отметил Старух.

Согласно решения Запорожской региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 00 часов 00 минут 9 апреля вводятся дополнительные карантинные ограничения.

Что будет запрещено:

прием посетителей заведениями общественного питания (баров, ресторанов, кафе), кроме осуществлением адресной доставки и заказов на вынос;

прием посетителей в ТРЦ и развлекательных заведениях;

прием посетителей субъектами хозяйствования сферы торгового и бытового обслуживания населения, кроме заведений, где не менее 60 процентов площади предназначено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химией, средствами связи, печатными средствами массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, без ограничения доступа посетителей к другим товарам, представленным в ассортименте, прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов;

работа спортивных залов и фитнесс-центров;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без зрителей;

работа заведений общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг питания в гостиничном номере по заказу клиентов;

деятельность рынков, кроме продовольственных;

посещение учреждений образования независимо от формы собственности ее соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования, специальных учреждений образования и учащихся 1-4 классов;

проведение учреждениями здравоохранения плановых госпитализаций, за исключением отдельных случаев, предусмотренных законодательством.

Разрешено:

осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, работа операторов почтовой связи, медицинской практики, ветеринарной практики, автозаправочных комплексов (без зон питания), по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

Как сообщалось, Хмельницкая и Запорожская области официально попали в "красную” зону. Ограничения на территории этих регионов начнут действовать 9 апреля.

Таже вчера в Запорожье полиция открыла уголовное дело за сопротивление протестующих местного рынка. Предприниматели выражали недовольство закрытием непродовольственного рынка.