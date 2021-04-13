Одесская мэрия полностью перешла на украинский язык

Русский язык больше не будет использоваться как региональный

Русский язык больше не будет использоваться как региональный

Фото: из открытых источников

Одесский городской совет полностью переходит на использование украинского языка в документообороте, а вместо русского, названия структурных подразделений горсовета начнут дублировать на английском.

Как передает RegioNews, соответствующий документ опубликован на сайте горсовета.

Теперь в Инструкцию по делопроизводству в исполнительных органах Одесского горсовета внесли изменения - русский язык больше не будет использоваться как региональный. А это значит, что документооборот на нем вести перестанут.

В частности, из пункта 15 инструкции исключен текст следующего содержания: "Исполнительные органы городского совета осуществляют делопроизводство на русском языке как региональном наравне с государственным".

Также теперь в мэрии появилось еще одно языковое требование. Во всех бланках начнут дублировать названия структурных подразделений на английском языке.

Официальные бланки организационно-распорядительных документов выполняются на государственном языке. Наряду с государственным языком названия исполнительных органов городского совета на официальных бланках могут обозначаться на английском языке", - говорится в документе.

Напомним, в Запорожской области русский язык лишили статуса регионального.