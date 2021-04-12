Довыборы на Прикарпатье: ЦИК обязал окружной избирком №87 составить уточненный протокол

Протокол с учетом решений судов от ОИК ждут к 15 апреля

Протокол с учетом решений судов от ОИК ждут к 15 апреля

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Центризбирком обязал окружную избирательную комиссию № 87 составить уточненный протокол результатов довыборов в Раду по одномандатному избирательному округу с учетом решений судов.

Об этом шла речь 12-го апреля во время онлайн-заседания ЦИК, передает RegioNews.

В Центральную избирательную комиссию поступил ряд судебных решений относительно обжалования решений, действий или бездействия ОИК № 87, которые могут повлиять на итоги выборов в одномандантном округе.

Есть ряд решений, на которых признано противоправным и отменено постановление ОИК о повторном подсчете и постановление о признании недействительными голосования на некоторых участках. Кроме того, на рассмотрении в Восьмом апелляционном административном суде еще находится рассмотрение трех дел. Последние дела рассмотрят 13-го апреля, — сообщил член комиссии Андрей Гевко во время онлайн-заседания ЦИК

Поэтому ОИК обязана составить уточненный протокол с пометкой "уточненный" с учетом судебных решений Ивано-Франковского окружного и Восьмого апелляционного административного судов.

За это проголосовали единогласно (16 членов ЦИК). Также председатель ЦИК Олег Диденко сказал, что именно должна учесть во время составления уточненного протокола окружная избирательная комиссия.

Есть две ситуации. Есть случаи, когда голосование на отдельных участках признали недействительными, при том, что остались в силе решения о проведении повторного пересчета голосов. В таком случае ОИК должна сделать повторный пересчет голосов. Составить по нему протокол, который будет в основе уточненного протокола. А в тех случаях, где решение суда установили противоправность принятия решения о повторном пересчете голосов, в основу должны взять первичные протоколы участковых избирательных комиссий, — говорит Олег Диденко.

Уточненный протокол с учетом решений судов, которые на тот момент вступят в силу, требуется передать в Центризбирком до 15-го апреля 17:00.

Как сообщалось о довыборах в округе №87: суд признал противоправным протокол ОИК об итогах голосования. Выборы в округе с центром в городе Надворная состоялись 28 марта.

После этого Корниенко возразил, что суд отменил протокол избиркома об установлении итогов голосования на округе №87. Он считает, что суд признал противоправным протокол лишь "в части отражения данных по двум участкам".

Также городской совет Ивано-Франковска потребовал провести перевыборы в округах № 87 и № 50. Еще одним требованием является расследование нарушений во время довыборов в Раду.