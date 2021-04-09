СБУ перед выборами предоставляла ЦИК информацию о российском паспорте Аксенова – СМИ

В ЦИК этот факт подтвердили

В ЦИК этот факт подтвердили

Фото из открытых источников

Служба безопасности Украины за 10 дней до выборов на 50-м округе сообщила Центральной избирательной комиссии о российском паспорте кандидата в народные депутаты Андрея Аксенова и попросила принять меры.

Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.

В ЦИК подтвердили: письмо от спецслужбы действительно получали, но отметили, что реагировать не имели оснований.

Не опровергаем, очевидно, что не опровергаем. Действительно, у нас было предупреждение, информация определенная, содержание ее я не могу раскрывать, опять же, потому что она была для служебного пользования, и я не имею таких полномочий. Но вы понимаете, в чем нюанс: нюанс заключается в том, что эта информация никак не может быть использована Центральной избирательной комиссией, потому что мы не есть орган реагирования на факт наличия или отсутствия гражданства. Требование – не иметь гражданства другой страны не содержится в избирательном кодексе. И мы не можем проверять или даже принимать во внимание, по своим полномочиям, эту информацию, – заявил член ЦИК Юрий Мирошниченко.

По закону "О гражданстве Украины", если человек добровольно получает паспорт другой страны, его украинское гражданство может быть прекращено. Следовательно, принять участие в выборах он также не сможет.

Вместе с тем, на запрос "Донбасс.Реалии" в Государственной миграционной службе Украины, которая готовит представление о потере гражданства, ответили, что не получали запросов от СБУ относительно двойного гражданства кандидата в народные депутаты Андрея Аксенова. Также в ГМС отметили, что у них нет официальной информации о наличии российского паспорта у Аксенова.

Как сообщалось сегодня, ЦИК признала Аксенова победителем на довыборах в Раду. Андрея Аксенова обвиняли в сепаратизме, организации незаконного референдума и наличии гражданства России.

В то время как 31 марта Стефанчук об Аксенове сказал, что лицо с двойным гражданством не может быть нардепом. Но факты должны быть юридически подтверждены.