Довыборы в округе №87: суд признал противоправным протокол ОИК об итогах голосования

Выборы в округе с центром в городе Надворная состоялись 28 марта

Выборы в округе с центром в городе Надворная состоялись 28 марта

Фото: из открытых источников

В Ивано-Франковске окружной административный суд принял решение о признании противоправным протокола окружной избирательной комиссии, которым были установлены итоги голосования на довыборах в Раду в округе №87.

Об этом в Facebook сообщил кандидат в нардепы Александр Шевченко, передает RegioNews.

Решением Ивано-Франковского окружного административного суда был признан противоправным протокол ОИК об установлении итогов голосования на 87-м избирательном округе. Фактически ОИК нивелировала часть голосов избирателей на некоторых участках и не включила их голоса в общий протокол. Собственно, именно эти участки мы отстояли в судах и по ним есть соответствующие решения Фемиды", - написал он.

Шевченко добавил, что теперь Центральная избирательная комиссия вправе отменить прокол ОИК, учитывая решение суда.

Напомним, довыборы на Франковщине: суд отменил все постановления о недействительных выборах на участках.

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