09:02  12 апреля
Коронавирус в Украине: после выходных количество новых инфицированных резко снизилось
14:19  12 апреля
Нардепы будут питаться "Святым Духом" и поститься, пока столовая закрыта на локдаун - Корниенко
08:11  12 апреля
Сутки в ООС: боевики били из запрещенных вооружений и гранатометов
UA | RU
UA | RU
12 апреля 2021, 11:06 139

Довыборы в округе №87: суд признал противоправным протокол ОИК об итогах голосования

12 апреля 2021, 11:06 139
Читайте також українською мовою
Выборы в округе с центром в городе Надворная состоялись 28 марта
Выборы в округе с центром в городе Надворная состоялись 28 марта
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Ивано-Франковске окружной административный суд принял решение о признании противоправным протокола окружной избирательной комиссии, которым были установлены итоги голосования на довыборах в Раду в округе №87.

Об этом в Facebook сообщил кандидат в нардепы Александр Шевченко, передает RegioNews.

Решением Ивано-Франковского окружного административного суда был признан противоправным протокол ОИК об установлении итогов голосования на 87-м избирательном округе. Фактически ОИК нивелировала часть голосов избирателей на некоторых участках и не включила их голоса в общий протокол. Собственно, именно эти участки мы отстояли в судах и по ним есть соответствующие решения Фемиды", - написал он.

Шевченко добавил, что теперь Центральная избирательная комиссия вправе отменить прокол ОИК, учитывая решение суда.

Напомним, довыборы на Франковщине: суд отменил все постановления о недействительных выборах на участках.

Читайте также: Первый негарант: как своим желанием протянуть Вирастюка в нардепы Зеленский свернул в сторону тоталитаризма.

суд выборы Ивано-Франковск Верховная Рада голосование

Тупицкий созывает спецзаседание КСУ относительно своего увольнения
12 апреля 2021, 08:41
Чем Рада займется на внеочередном заседании: валютные кредиты, приватизация и COVID-19
09 апреля 2021, 19:52
Довыборы на Франковщине: суд отменил все постановления о недействительных выборах на участках
09 апреля 2021, 18:56
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Украинские миллиардеры: как изменились их доходы за последний кризисный год
Миражи для Харькова. Зачем Терехов пригнал в город турецкие автобусы
Все публикации »
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua