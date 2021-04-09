Довыборы на Франковщине: суд отменил все постановления о недействительных выборах на участках

Сегодня отменены постановления по двум участкам

Сегодня отменены постановления по двум участкам

Фото из открытых источников

Ивано-Франковский окружной административный суд отменил все постановления окружной избирательной комиссии №87 о признании недействительными выборов на пяти участках.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гражданскую сеть "Опора".

Иски инициировал кандидат в народные депутаты от партии "За майбутне" Александр Шевченко.

В частности, 9 апреля админсуд отменил соответствующие постановления еще на двух участках в населенных пунктах Монастырчаны и Микуличин.

На этих УИК во время повторного подсчета голосов было выявлено несоответствие количества бюллетеней за Шевченко. Так, в протоколах было указано большее количество голосов, чем было при пересчете.

Таким образом, отменены все постановления ОИК о признании недействительными выборов на 5 избирательных участках: №261027 (г. Яремче), №260515 (с. Парище), №260025 (с. Манява), №261030 (Монастирчани) и №260028 (Микуличин), – отмечают в гражданской сети.

Как сообщалось 4 апреля, Вирастюк победил на довыборах в Раду на Ивано-Франковщине. Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко на 749 голосов.

В тот же день стало известно, что Шевченко будет оспаривать победу Вирастюка в суде. Команда кандидата уже готовит судебные иски.

7 апреля по довыборам в Раду ЦИК сообщила, что ждет данных от судов для установления результатов. Соответствующие решения судов могут повлиять на окончательные сведения.