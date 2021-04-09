17:30  09 апреля
Харьковская область с 11 апреля переходит в "красную" зону карантина
17:36  09 апреля
ЦИК назвала дату промежуточных выборов нардепов в Черкасской и Херсонской областях
19:10  09 апреля
Сутки в ООС: один обстрел из гранатометов
UA | RU
UA | RU
09 апреля 2021, 18:56 285

Довыборы на Франковщине: суд отменил все постановления о недействительных выборах на участках

09 апреля 2021, 18:56 285
Читайте також українською мовою
Сегодня отменены постановления по двум участкам
Сегодня отменены постановления по двум участкам
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Ивано-Франковский окружной административный суд отменил все постановления окружной избирательной комиссии №87 о признании недействительными выборов на пяти участках.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гражданскую сеть "Опора".

Иски инициировал кандидат в народные депутаты от партии "За майбутне" Александр Шевченко.

В частности, 9 апреля админсуд отменил соответствующие постановления еще на двух участках в населенных пунктах Монастырчаны и Микуличин.

На этих УИК во время повторного подсчета голосов было выявлено несоответствие количества бюллетеней за Шевченко. Так, в протоколах было указано большее количество голосов, чем было при пересчете.

Таким образом, отменены все постановления ОИК о признании недействительными выборов на 5 избирательных участках: №261027 (г. Яремче), №260515 (с. Парище), №260025 (с. Манява), №261030 (Монастирчани) и №260028 (Микуличин), – отмечают в гражданской сети.

Как сообщалось 4 апреля, Вирастюк победил на довыборах в Раду на Ивано-Франковщине. Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко на 749 голосов.

В тот же день стало известно, что Шевченко будет оспаривать победу Вирастюка в суде. Команда кандидата уже готовит судебные иски.

7 апреля по довыборам в Раду ЦИК сообщила, что ждет данных от судов для установления результатов. Соответствующие решения судов могут повлиять на окончательные сведения.

суд Прикарпатье ЦИК результат округ№87 довыборы

ЦИК признала Аксенова победителем на довыборах в Раду
09 апреля 2021, 18:06
ЦИК назвала дату промежуточных выборов нардепов в Черкасской и Херсонской областях
09 апреля 2021, 17:36
Взятка судье ОАСК: второго адвоката арестовали на два месяца
09 апреля 2021, 13:06
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Миражи для Харькова. Зачем Терехов пригнал в город турецкие автобусы
Коронавирус, выборы Вирастюка, батл с Марцинкивым: чем запомнились сто дней прикарпатского руководителя Бойчука
Все публикации »
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua