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12 апреля 2021, 15:03 84

Корниенко отрицает, что суд отменил протокол избиркома об установлении итогов голосования на округе №87

12 апреля 2021, 15:03 84
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Он считает, что суд признал противоправным протокол лишь "в части отражения данных по двум участкам"
Он считает, что суд признал противоправным протокол лишь "в части отражения данных по двум участкам"
Фото из открытых источников
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Глава партии "Слуга народа", первый заместитель одноименной фракции Александр Корниенко утверждает, что суд не отменял протокол о повторных промежуточных выборах народного депутата в округе №87 (центр - г. Надворная Ивано-Франковской области) и не отменял результаты выборов.

Об этом сказал Александр Корниенко на брифинге, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Суд признал противоправным протокол... в части отображения данных двух участков, то есть сам протокол никто не отменял, тем более не отменены результаты выборов, потому что суд не может отменить результаты выборов, - сказал Корниенко.

По его словам, Центральная избирательная комиссия теперь должна на выполнение решений всех судов что-то поручить окружной избирательной комиссии, "пересчитать или сделать уточнения".

То есть сейчас будет определенная деятельность между Центральной избирательной комиссией и окружной избирательной комиссией, - отметил Корниенко.

Лидер партии вновь выразил уверенность, что кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк победит.

Как сообщалось о довыборах в округе №87, суд признал противоправным протокол ОИК об итогах голосования. Выборы в округе с центром в городе Надворная состоялись 28 марта.

выборы довыборы округ№87 Прикарпатье суд Александр Корниенко

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