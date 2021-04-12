Корниенко отрицает, что суд отменил протокол избиркома об установлении итогов голосования на округе №87
Глава партии "Слуга народа", первый заместитель одноименной фракции Александр Корниенко утверждает, что суд не отменял протокол о повторных промежуточных выборах народного депутата в округе №87 (центр - г. Надворная Ивано-Франковской области) и не отменял результаты выборов.
Об этом сказал Александр Корниенко на брифинге, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Суд признал противоправным протокол... в части отображения данных двух участков, то есть сам протокол никто не отменял, тем более не отменены результаты выборов, потому что суд не может отменить результаты выборов, - сказал Корниенко.
По его словам, Центральная избирательная комиссия теперь должна на выполнение решений всех судов что-то поручить окружной избирательной комиссии, "пересчитать или сделать уточнения".
То есть сейчас будет определенная деятельность между Центральной избирательной комиссией и окружной избирательной комиссией, - отметил Корниенко.
Лидер партии вновь выразил уверенность, что кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк победит.
Как сообщалось о довыборах в округе №87, суд признал противоправным протокол ОИК об итогах голосования. Выборы в округе с центром в городе Надворная состоялись 28 марта.