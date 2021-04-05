Верховный Суд рассматривает 10 исков о санкциях против телеканалов Медведчука

Сегодня начато рассмотрение дела по иску ООО "Новый формат ТВ"

Сегодня начато рассмотрение дела по иску ООО "Новый формат ТВ"

Фото из открытых источников

В Верховном Суде на рассмотрении в целом находится 10 исковых заявлений, по которым оспаривается Указ Президента Украины о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении трех телеканалов.

Как передает RegioNews, об этом в Telegram-канале информирует пресс-служба ВСУ.

На рассмотрении КАС ВС находятся 10 исковых заявлений, по которым оспаривается Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), - говорится в сообщении.

В частности, 5 апреля 2021 года Кассационный административный суд в составе ВСУ начал рассмотрение дела № 9901/45/21 по иску ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ", в котором обжалован Указ Президента от 2 февраля 2021 года № 43/2021 "О решении СНБО Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"", согласно которому применены санкции к истцу. Заслушав ряд ходатайств от сторон, суд назначил следующее заседание на 24 мая в 11 часов.

Отдельно уточняется, что на 6 апреля 2021 года в 10:00 назначено судебное заседание по рассмотрению дела № 9901/54/21 по иску ООО "ТВ ВЫБОР", а на 14:00 того же дня назначено к рассмотрению в судебном заседании админдело № 9901/39/21 по иску народного депутата Тараса Козака о признании противоправным и отмене Указа Президента в части (приложение 1 к решению СНБОУ).

Судебное заседание по рассмотрению дела № 9901/47/21 по иску ООО "АРИАДНА ТВ" назначен на 7 апреля 2021 года в 16:30. Дело № 9901/40/21 по иску ООО "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ "112-ТВ"" назначено к рассмотрению в судебном заседании, которое состоится 12 апреля 2021 года в 14:00, - отмечается в сообщении.

В суде также сообщили, что на 15:00 15 апреля 2021 года назначено к рассмотрению в судебном заседании дело № 9901/51/21 по иску ООО "ПАРТНЕР ТВ".

Также Верховным Судом назначено судебное заседание на 19 апреля 2021 года в 14:00 по рассмотрению дела № 9901/33/21 по исковому заявлению ООО "Телерадиокомпания "Новые коммуникации"", и в этот же день на 14:30 назначено судебное заседание по рассмотрению дела № 9901/22/21 по иску гражданина, который обжаловал Указ № 43/2021.

Отмечается, что рассмотрение другого дела, № 9901/42/2, по иску ООО "ЛИДЕР ТВ", состоится 26 апреля 2021 года в 12:00, и на этот же день в 14:30 назначено продолжение судебного заседания по рассмотрению дела № 9901/34/21 по иску ООО "НОВОСТИ 24 ЧАСА", слушания которого начато 29 марта.

Как сообщалось, 19 марта суд отказался признать санкции против телеканалов Медведчука нарушением прав граждан. На рассмотрении КАС ВС находятся еще 10 исковых заявлений, по которым обжалуются санкции в отношении телеканалов.

Ранее сообщалось, что введение санкций против каналов Медведчука обжалуют в Верховном Суде. В суд поступили исковые заявления от граждан, которые оспаривают Указ Зеленского.

Напомним, 2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.