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01 апреля 2021, 13:24 836

Глава ВСУ Данишевская задекларировала 3,5 млн зарплаты и немало имущества

01 апреля 2021, 13:24 836
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Также она указала похищении деньги
Также она указала похищении деньги
Фото из открытых источников
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Глава Верховного суда Валентина Данишевская опубликовала декларацию о доходах за 2020 год.

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют данные объявление судьи, передает.

Также Данишевская владеет двумя квартирами в Киеве. При этом она имеет право пользования гаражом, двумя земельными участками в Киевской области (площадью 2500 кв. м и 3134 кв. м) и жилым домом под Киевом площадью 161,5 кв. м, которым владеет ее муж.

Кроме того, судья получила в прошлом году 176 тысяч гривен пенсии и 3,5 миллиона заработной платы.

На счетах председатель ВСУ имеет около 560 тыс.грн. Вместе супруги Данишевских хранит в наличке 42 тысячи евро, 67 тысяч долларов и 120 тысяч гривен.

Отметим, похищенные деньги судья указывала и в декларации за 2020 год.

Напомним, ранее Ермак обнародовал декларацию.

суд имущество Верховный суд декларации Декларация

 
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