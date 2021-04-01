Глава ВСУ Данишевская задекларировала 3,5 млн зарплаты и немало имущества

Также она указала похищении деньги

Также она указала похищении деньги

Фото из открытых источников

Глава Верховного суда Валентина Данишевская опубликовала декларацию о доходах за 2020 год.

Как пишет RegioNews, об этом свидетельствуют данные объявление судьи, передает.

Также Данишевская владеет двумя квартирами в Киеве. При этом она имеет право пользования гаражом, двумя земельными участками в Киевской области (площадью 2500 кв. м и 3134 кв. м) и жилым домом под Киевом площадью 161,5 кв. м, которым владеет ее муж.

Кроме того, судья получила в прошлом году 176 тысяч гривен пенсии и 3,5 миллиона заработной платы.

На счетах председатель ВСУ имеет около 560 тыс.грн. Вместе супруги Данишевских хранит в наличке 42 тысячи евро, 67 тысяч долларов и 120 тысяч гривен.

Отметим, похищенные деньги судья указывала и в декларации за 2020 год.

Напомним, ранее Ермак обнародовал декларацию.