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31 марта 2021, 16:55 11

Из особняка любовницы Януковича под Киевом сняли арест

31 марта 2021, 16:55 11
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Речь идет о доме в селе Новые Петровцы на улице Святославской, общей площадью 417 кв. м
Речь идет о доме в селе Новые Петровцы на улице Святославской, общей площадью 417 кв. м
Рixabay
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Высший антикоррупционный суд Украины отменил арест недвижимости, которая принадлежит, по информации СБУ, сожители экс-президента Виктора Януковича Любови Полежай. Речь идет о доме в селе Новые Петровцы на улице Святославской, общей площадью 417 кв. м.

Решение суда опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений, пишет RegioNews.

Так, следственный судья Вера Михайленко частично удовлетворила ходатайство адвоката Константина Поповича, и отменила наложенный согласно постановлению Печерского районного суда Киева об аресте от 13 февраля 2015 года.

По информации детективов, еще при рассмотрении дела о наложении ареста на имение, были основания полагать, что это имущество или принадлежит Януковичу, или приобретенное за его средства.

О дате получения права собственности на дом - 24 декабря 2013 года - это связывали с периодом совершенных Януковичем преступлений.

Напомним, в СНБО считают, что у Януковича и Азарова могут быть активы в Украине.

суд Украина арест имущество Виктор Янукович

 
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