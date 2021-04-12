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12 апреля 2021, 13:48 8

На Донбассе снова погиб украинский военный

12 апреля 2021, 13:48 8
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На Донбассе 12 апреля в районе проведения операции Объединенных сил в результате прицельного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации украинских позиций погиб один военнослужащий ВСУ.

Об этом говорится в сообщении группы ОТУ "Север" в Facebook, передает RegioNews.

"Сегодня, 12 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил в полосе ответственности ОТУ "Север", в результате прицельного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил огнестрельное пулевое ранение не совместимое с жизнью", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на месте происшествия работает руководящий состав военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.

Также данный инцидент вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ.

Сегодня, 12 апреля, в районе проведения операции О'объединенных сил в полосе ответственности ОТУ "Север", в результате...

Posted by ОТУ "Север" on Monday, April 12, 2021

Напомним, на прошлой неделе боевики били из запрещенных вооружений и гранатометов.

Донбасс Украина война смерть военные

 
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