На Донбассе снова погиб украинский военный
На Донбассе 12 апреля в районе проведения операции Объединенных сил в результате прицельного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации украинских позиций погиб один военнослужащий ВСУ.
Об этом говорится в сообщении группы ОТУ "Север" в Facebook, передает RegioNews.
"Сегодня, 12 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил в полосе ответственности ОТУ "Север", в результате прицельного обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений один военнослужащий ВС Украины получил огнестрельное пулевое ранение не совместимое с жизнью", — говорится в сообщении.
Как отмечается, на месте происшествия работает руководящий состав военной части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ.
Также данный инцидент вооруженных формирований РФ сообщено представителям ОБСЕ.
Сегодня, 12 апреля, в районе проведения операции О'объединенных сил в полосе ответственности ОТУ "Север", в результате...Posted by ОТУ "Север" on Monday, April 12, 2021
Напомним, на прошлой неделе боевики били из запрещенных вооружений и гранатометов.