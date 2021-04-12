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12 апреля 2021, 16:50 5

ТКГ этой неделе собирается на заседание: что планирует рассмотреть

12 апреля 2021, 16:50 5
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Видеоконференции пройдут 13-14 апреля
Видеоконференции пройдут 13-14 апреля
Фото из открытых источников
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Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта на Донбассе соберется на очередные онлайн-встречи на этой неделе. Видеоконференции пройдут 13-14 апреля.

Об этом Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации, пишет RegioNews.

Сообщается, что 13 апреля пройдут видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим, гуманитарным и экономическим вопросам, а 14 апреля - видеоконференция совместного заседания ТКГ.

На повестке дня следующие вопросы:

  • нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;
  • имплементация минских соглашений и итогов Парижского саммита;
  • обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;
  • продолжение разработки плана совместных шагов;
  • восстановление работы и открытия новых КПВВ в Золотом и Счастье;
  • обмен удерживаемыми лицами;
  • полный и безусловный доступ международных организаций;
  • восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Напомним, ранее в ТКГ заявили, что не будут переносить переговоры по Донбассу из Минска.

Донбасс Украина война ТКГ заседание

 
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