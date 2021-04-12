ТКГ этой неделе собирается на заседание: что планирует рассмотреть
Видеоконференции пройдут 13-14 апреля
Видеоконференции пройдут 13-14 апреля
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта на Донбассе соберется на очередные онлайн-встречи на этой неделе. Видеоконференции пройдут 13-14 апреля.
Об этом Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации, пишет RegioNews.
Сообщается, что 13 апреля пройдут видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим, гуманитарным и экономическим вопросам, а 14 апреля - видеоконференция совместного заседания ТКГ.
На повестке дня следующие вопросы:
- нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ;
- имплементация минских соглашений и итогов Парижского саммита;
- обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;
- продолжение разработки плана совместных шагов;
- восстановление работы и открытия новых КПВВ в Золотом и Счастье;
- обмен удерживаемыми лицами;
- полный и безусловный доступ международных организаций;
- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
Напомним, ранее в ТКГ заявили, что не будут переносить переговоры по Донбассу из Минска.
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