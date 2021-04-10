Резников: Украина не планирует никакой атаки из-за стягивания РФ своих войск

Конфликты будут решать, только политико-дипломатическим путем

Конфликты будут решать, только политико-дипломатическим путем

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Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что никакой атаки со стороны Украины никто не планирует из-за стягивания Россией своих войск к границе.

Об этом он рассказал в интервью ВВС Украина, передает RegioNews.

Никакой атаки со стороны Украины никто не планирует. Поэтому то, на что ссылаются боевики и оккупационные режимы РФ в ОРДЛО - это надуманные месседжи, чтобы самим фактом их озвучивания показать риск появления еще одного "распятого мальчика". Никто никого атаковать не планирует", - сказал Резников.

Он добавил, что президент постоянно собирает совещания, но "мы абсолютно публично говорим, что не хотим и не намерены военным способом разрешать эту ситуацию. Только политико-дипломатическим путем, другого не может быть".

Напомним, 10 апреля из-за обстрела боевиков на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение. Ему оперативно была оказана медицинская помощь, сейчас он в больнице.