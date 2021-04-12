Погибший сегодня в ООС боец - буковинец
В районе проведения операции Объединенных сил погиб буковинец. 12 апреля вражеская пуля оборвала жизнь Ярослава Карлийчука из села Черепковцы, что в Глубокской теробщине Черновицкой области.
Об этом сообщила пресс-служба Черновицкой ОГА, передает RegioNews.
24-летний старший солдат Ярослав Карлийчук проходил службу в подразделении 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, которое дислоцируется в Коломые. Сегодня утром он погиб в полосе ответственности ОТГ "Север".
Похоронят Героя в родном селе, дата похорон будет известна позже.
Черновицкая областная государственная администрация выражает искренние соболезнования семье погибшего, - говорится в сообщении.
У районі проведення операції Об’єднаних сил загинув буковинець. 12 квітня ворожа куля обірвала життя Ярослава Карлійчука...Posted by Чернівецька обласна державна адміністрація on Monday, April 12, 2021
Как сообщалось, на Донбассе снова погиб украинский военный. Это произошло сегодня утром.