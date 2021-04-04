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04 апреля 2021, 14:23 1

Шевченко будет оспаривать победу Вирастюка в суде

04 апреля 2021, 14:23 1
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Команда кандидата уже готовит судебные иски
Фото из открытых источников
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Кандидат в народные депутаты на довыборах в парламент в округе № 87 от партии "За майбутне" Александр Шевченко намерен обжаловать в суде результаты пересчета голосов.

Об этом Шевченко написал на странице, сообщает RegioNews.

Наша команда готовит апелляцию на это решение. Борьба продолжается! Впереди еще два десятка участков", - написал Шевченко на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, на округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты Шевченко и представитель "Свободы" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%.

Вчера, 3 апреля, на третий избирательном участке округа №87 на Ивано-Франковщине, где соревновались "слуга" Василий Вирастюк и кандидат от партии "За майбутне" Александр Шевченко, результаты голосования признали недействительными.

Ранее 2 апреля в Ивано-Франковской области выборы признали недействительными на двух участках. ОИК №87 признала недействительным голосование на избирательных участках №261027 и №261030.

Ивано-Франковская область выборы Верховная Рада Василий Вирастюк Александр Шевченко суд

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