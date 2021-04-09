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09 апреля 2021, 18:06 83

ЦИК признала Аксенова победителем на довыборах в Раду

09 апреля 2021, 18:06 83
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Фото: из открытых источников
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9 апреля Центральная избирательная комиссия признала кандидата от партии "Порядок" Андрея Аксенова избранным народным депутатом на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область).

Об этом сообщает "Укринформ", передает RegioNews.

На основании протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в ОВО №50 с пометкой "уточненный" Центральная избирательная комиссия установила: избран народным депутатом Украины Аксенов Андрей Анатольевич, 1971 года рождения, образование высшее, Добропольский городской голова", - зачитал текст постановления член ЦИК Юрий Мирошниченко.

Также в Центризбиркоме сообщили, что получили большое количество обращений и обвинений в отношении действий при регистрации Аксенова кандидатом в народные депутаты в одномандатном избирательном округе № 50 и призывов не допустить его регистрации.

В этом контексте Центризбирком обращает внимание на то, что комиссия может действовать исключительно на основании, в пределах полномочий и в способ, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины", - заявили в ЦИК.

Там говорят, что перечень оснований для регистрации кандидатов определяется законом, а "обвинения любого кандидата в сепаратизме или любом преступлении, в том числе и возбуждение уголовного дела не является основанием для отказа в регистрации или отмены регистрации кандидата в народные депутаты Украины, поскольку такие действия должны устанавливаться в судебном порядке".

Только в случае вступления в отношении кандидата в депутаты в законную силу обвинительного приговора суда за совершение умышленного преступления комиссия может отказывать или отменять регистрацию кандидатов", - заявили в ЦИК.

В ЦИК также отметили, что вопрос отмены регистрации Аксенова рассматривался в суде, но суды констатировали отсутствие оснований для отмены его регистрации.

Напомним, Андрей Аксенов победил на выборах в Раду в Донецкой области.

Позже ЦИК приняла протокол об итогах голосования на выборах в Раду в Донецкой области.

Как заявил спикер Совета Руслан Стефанчук, лицо с двойным гражданством не может быть нардепом.

референдум сепаратизм депутат Донецкая область ЦИК Андрей Аксенов

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