ЦИК назвала дату промежуточных выборов нардепов в Черкасской и Херсонской областях

Выборы состоятся, поскольку там двое мажоритарщиков досрочно прекратили полномочия

Выборы состоятся, поскольку там двое мажоритарщиков досрочно прекратили полномочия

Фото из открытых источников

Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народных депутатов на 184 и 197 округах на 31 октября.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ЦИК в Facebook

Известно, что 184 округ располагается в Херсонской области, 197 – в Черкасской.

Ранее мажоритарщики из этих округов досрочно прекратили полномочия: Александр Скичко от "Слуги народа" возглавил Черкасскую ОГА, а самовыдвиженец Игорь Колихаєв – городской совет Херсона.

Избирательный процесс на этих округах начнется за 60 дней до дня выборов, то есть 1 сентября 2021 года. Это значит, что начать агитацию можно только с 1 сентября.

Безкінечно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як ЦВК призначає вибори. Знову Так. Проміжні... Posted by Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine on Friday, April 9, 2021

Напомним, 30 марта Рада прекратила полномочия нардепов Скичко и Колихаева.