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ЦИК назвала дату промежуточных выборов нардепов в Черкасской и Херсонской областях
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09 апреля 2021, 17:36 23

ЦИК назвала дату промежуточных выборов нардепов в Черкасской и Херсонской областях

09 апреля 2021, 17:36 23
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Выборы состоятся, поскольку там двое мажоритарщиков досрочно прекратили полномочия
Выборы состоятся, поскольку там двое мажоритарщиков досрочно прекратили полномочия
Фото из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народных депутатов на 184 и 197 округах на 31 октября.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ЦИК в Facebook

Известно, что 184 округ располагается в Херсонской области, 197 – в Черкасской.

Ранее мажоритарщики из этих округов досрочно прекратили полномочия: Александр Скичко от "Слуги народа" возглавил Черкасскую ОГА, а самовыдвиженец Игорь Колихаєв – городской совет Херсона.

Избирательный процесс на этих округах начнется за 60 дней до дня выборов, то есть 1 сентября 2021 года. Это значит, что начать агитацию можно только с 1 сентября.

Безкінечно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як ЦВК призначає вибори. Знову Так. Проміжні...

Posted by Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine on Friday, April 9, 2021

Напомним, 30 марта Рада прекратила полномочия нардепов Скичко и Колихаева.

выборы Украина мэр Херсон ЦИК

 
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