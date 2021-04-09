ЦИК назвала дату промежуточных выборов нардепов в Черкасской и Херсонской областях
Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народных депутатов на 184 и 197 округах на 31 октября.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ЦИК в Facebook
Известно, что 184 округ располагается в Херсонской области, 197 – в Черкасской.
Ранее мажоритарщики из этих округов досрочно прекратили полномочия: Александр Скичко от "Слуги народа" возглавил Черкасскую ОГА, а самовыдвиженец Игорь Колихаєв – городской совет Херсона.
Избирательный процесс на этих округах начнется за 60 дней до дня выборов, то есть 1 сентября 2021 года. Это значит, что начать агитацию можно только с 1 сентября.
Безкінечно можна дивитися на три речі: як горить вогонь, як тече вода і як ЦВК призначає вибори. Знову Так. Проміжні...Posted by Центральна виборча комісія - Central Election Commission of Ukraine on Friday, April 9, 2021
Напомним, 30 марта Рада прекратила полномочия нардепов Скичко и Колихаева.