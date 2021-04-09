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09 квітня 2021, 18:56 124

Довибори на Франківщині: суд скасував усі постанови про недійсні вибори на дільницях

09 квітня 2021, 18:56 124
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Сьогодні скасовані постанови по двох дільницях
Сьогодні скасовані постанови по двох дільницях
Фото з відкритих джерел
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Івано-Франківський окружний адміністративний суд скасував усі постанови окружної виборчої комісії №87 щодо визнання недійсними виборів на п’яти дільницях. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Громадянську мережу "Опора".

Позови ініціював кандидат в народні депутати від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко.

Зокрема, 9 квітня адмінсуд скасував відповідні постанови ще на двох дільницях у населених пунктах Монастирчани та Микуличин.

На цих ДВК під час повторного підрахунку голосів було виявлено невідповідність кількості бюлетенів за Шевченка. Так, у протоколах була зазначена більша кількість голосів, ніж було при перерахунку.

Таким чином, скасовані усі постанови ОВК про визнання недійсними виборів на 5 виборчих дільницях: №261027 (м. Яремче), №260515 (с. Парище), №260025 (с. Манява), №261030 (Монастирчани) та №260028 (Микуличин), – зазначають у громадянській мережі.

Як повідомлялося 4 квітня, Вірастюк переміг на довиборах у Раду на Івано-Франківщині. Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів.

Того ж дня стало відомо, що Шевченко оскаржуватиме перемогу Вірастюка в суді. Команда кандидата вже готує судові позови.

7 квітня щодо довиборів в Раду ЦВК повідомила, що чекає даних від судів для встановлення результатів. Відповідні рішення судів можуть вплинути на остаточні відомості.

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