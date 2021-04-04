Вирастюк победил на довыборах в Раду на Ивано-Франковщине

Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко на 749 голосов

Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко на 749 голосов

На округе №87 в Ивано-Франковской области стронгмен, кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк победил кандидата от партии «За майбутне» Александра Шевченко с разницей в 749 голосов.

Об этом свидетельствуют данные, ЦИК, пишет RegioNews.

При окончательном подсчете Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосов избирателей.

"Свободовец" Руслан Кошулинский занял третье место.

Результаты выборов на 5 участках, где побеждал в основном Шевченко, отменили. Наблюдатели сообщили, что исчезли около 500 бюллетеней и согласно информации в протоколах от УИК, это голоса за Шевченко, пишет движение "ЧЕСНО".

Напомним, вчера, 3 апреля, на третий избирательном участке округа №87 на Ивано-Франковщине, где соревновались "слуга" Василий Вирастюк и кандидат от партии "За майбутне" Александр Шевченко, результаты голосования признали недействительными.

Ранее 2 апреля в Ивано-Франковской области выборы признали недействительными на двух участках. ОИК №87 признала недействительным голосование на избирательных участках №261027 и №261030.