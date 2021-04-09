Взятка судье ОАСК: второго адвоката арестовали на два месяца

Ему назначили залог в почти 3 миллиона гривен

Ему назначили залог в почти 3 миллиона гривен

Фото: из открытых источников

Высший антикоррупционный суд отправил под арест на 60 суток адвоката Юрия Донца, которого вместе с братом главы ОАСК Юрием Зонтовым, подозревают в получении 100 тысяч долларов взятки.

Как передает RegioNews, об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на трансляцию заседания суда.

Ходатайство детективов НАБУ удовлетворить частично. Применить к подозреваемому Донцу Юрию меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток до 4 июня включительно. Определить подозреваемому Донцу залог в размере 1300 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть 2 миллиона 951 тысячу гривен", - отметил судья.

В частности, отмечается, что прокуроры настаивали на применении меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью залога в 6168 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (свыше 11 миллионов гривен).

Защита просила отпустить Донца под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд отправил брата главы ОАСК Павла Вовка - Юрия Зонтова под стражу с альтернативой залога в 35 миллионов 185 тысяч гривен.