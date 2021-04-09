ЦВК визнала Аксьонова переможцем на довиборах у Раду

Андрія Аксьонова звинувачували в сепаратизмі, організації незаконного референдуму та наявності громадянства Росії

Андрія Аксьонова звинувачували в сепаратизмі, організації незаконного референдуму та наявності громадянства Росії

Фото: із відкритих джерел

9 квітня Центральна виборча комісія визнала кандидата від партії “Порядок” Андрія Аксьонова обраним народним депутатом на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №50 (Донецька область).

Про це повідомляє "Укрінформ”, передає RegioNews.

На підставі протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в ОВО №50 з поміткою "уточнений” Центральна виборча комісія встановила: обраний народним депутатом України Аксьонов Андрій Анатолійович, 1971 року народження, освіта вища, Добропільський міський голова”, - зачитав текст постанови член ЦВК Юрій Мірошниченко.

Також у Центрвиборчкомі повідомили, що отримали велику кількість звернень та звинувачень щодо дій під час реєстрації Аксьонова кандидатом у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 50 та закликів не допустити його реєстрації.

У цьому контексті Центрвиборчком звертає увагу на те, що комісія може діяти виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України”, - заявили в ЦВК.

Там кажуть, що перелік підстав для реєстрації кандидатів визначається законом, а "звинувачення будь-якого кандидата у сепаратизмі чи будь-якому злочині, в тому числі і порушення кримінальної справи, не є підставою для відмови в реєстрації чи скасування реєстрації кандидата у народні депутати України, оскільки такі діяння мають встановлюватись у судовому порядку”.

Лише у разі набрання щодо кандидата у депутати законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення умисного злочину комісія може відмовляти чи скасовувати реєстрацію кандидатів”, - заявили в ЦВК.

У ЦВК також зазначили, що питання cкасування реєстрації Аксьонова розглядалося в суді, але суди констатували відсутність підстав для скасування його реєстрації.

Нагадаємо, Андрій Аксьонов переміг на виборах в Раду на Донеччині.

Згодом ЦВК прийняла протокол про підсумки голосування на виборах в Раду на Донеччині.

Як заявив спікер Ради Руслан Стефанчук, особа з подвійним громадянством не може бути нардепом.