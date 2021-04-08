18:14  08 апреля
В Чернигов доставили дополнительные 1500 доз COVID-вакцины
11:16  08 апреля
Поддержка бизнеса на период локдауна: в Раде зарегистрировали законопроект
18:33  08 апреля
На Донбассе за сутки 11 обстрелов, погиб украинский военный - штаб
UA | RU
UA | RU
08 апреля 2021, 19:06 14

Подписан закон о референдуме: что запрещено выносить на голосование

08 апреля 2021, 19:06 14
Читайте також українською мовою
Всеукраинский референдум может назначаться: президентом, Радой или президентом по народной инициативе
Всеукраинский референдум может назначаться: президентом, Радой или президентом по народной инициативе
Фото из открытых иссточников
Читайте також
українською мовою

В четверг, 8 апреля, президент Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме. В документе содержится перечень вопросов, которые нельзя выносить на референдум.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

Согласно закону, всеукраинский референдум, в зависимости от вопроса, может назначаться: президентом, Верховной радой или президентом по народной инициативе.

На всеукраинский референдум запрещается выносить вопросы, которые:

противоречат положениям Конституции;

противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права;

касающиеся отмены или ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина;

направлены на ликвидацию независимости Украины;

направлены на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;

создают угрозу национальной безопасности Украины.

Также на всеукраинский референдум нельзя выносить вопросы относительно налогов, бюджета, амнистии и вопросы, находящиеся в ведении органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Как сообщалось сегодня, Президент подписал законопроект о народовластии.

закон президент референдум Владимир Зеленский запрет

У Зеленского объяснили, почему не предупредили журналистов о его поездке на Донбасс
08 апреля 2021, 15:19
Указы Зеленского в отношении судей Тупицкого и Касминина обжаловали в КСУ
08 апреля 2021, 12:43
В ОП утверждают, что вопрос о втором сроке Зеленского еще не решен
08 апреля 2021, 11:00
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Коронавирус, выборы Вирастюка, батл с Марцинкивым: чем запомнились сто дней прикарпатского руководителя Бойчука
Сто дней мэра Черновцов Кличука: тотальная смена руководящей команды и продолжение предвыборных обещаний
Все публикации »
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram