Подписан закон о референдуме: что запрещено выносить на голосование

Всеукраинский референдум может назначаться: президентом, Радой или президентом по народной инициативе

Всеукраинский референдум может назначаться: президентом, Радой или президентом по народной инициативе

Фото из открытых иссточников

В четверг, 8 апреля, президент Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме. В документе содержится перечень вопросов, которые нельзя выносить на референдум.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

Согласно закону, всеукраинский референдум, в зависимости от вопроса, может назначаться: президентом, Верховной радой или президентом по народной инициативе.

На всеукраинский референдум запрещается выносить вопросы, которые:

противоречат положениям Конституции;

противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права;

касающиеся отмены или ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина;

направлены на ликвидацию независимости Украины;

направлены на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;

создают угрозу национальной безопасности Украины.

Также на всеукраинский референдум нельзя выносить вопросы относительно налогов, бюджета, амнистии и вопросы, находящиеся в ведении органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Как сообщалось сегодня, Президент подписал законопроект о народовластии.