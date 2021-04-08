Подписан закон о референдуме: что запрещено выносить на голосование
В четверг, 8 апреля, президент Владимир Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме. В документе содержится перечень вопросов, которые нельзя выносить на референдум.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.
Согласно закону, всеукраинский референдум, в зависимости от вопроса, может назначаться: президентом, Верховной радой или президентом по народной инициативе.
На всеукраинский референдум запрещается выносить вопросы, которые:
противоречат положениям Конституции;
противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права;
касающиеся отмены или ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина;
направлены на ликвидацию независимости Украины;
направлены на нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины;
создают угрозу национальной безопасности Украины.
Также на всеукраинский референдум нельзя выносить вопросы относительно налогов, бюджета, амнистии и вопросы, находящиеся в ведении органов правопорядка, прокуратуры или суда.
Как сообщалось сегодня, Президент подписал законопроект о народовластии.