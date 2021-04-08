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08 апреля 2021, 21:27 3010

В Кабмине назвали условие поставки воды в оккупированный Крым

08 апреля 2021, 21:27 3010
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Питьевую воду Украина сможет передавать через Красный Крест
Питьевую воду Украина сможет передавать через Красный Крест
Фото: из открытых источников
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Украина может начать поставлять воду в оккупированный Россией Крым, если международные миссии зафиксируют возможность гуманитарной угрозы для украинцев, которые там проживают.

Об этом в интервью ВВС-Украина рассказал вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает RegioNews.

Цистернами, бочками, как угодно. Три КПВВ есть - Каланчак, Ченгар, Чаплинка, дороги есть, повезем", - сказал министр.

Он добавил, что Украина готова обеспечить Красный Крест и начать поставки воды под его флагом.

Не проблема. Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: "Люди, надо помогать", - отметил Резников.

Напомним, в Раде хотят ввести штрафы за изображение Украины без оккупированных территорий.

Крым вода оккупация Алексей Резников министр

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