В Кабмине назвали условие поставки воды в оккупированный Крым
Украина может начать поставлять воду в оккупированный Россией Крым, если международные миссии зафиксируют возможность гуманитарной угрозы для украинцев, которые там проживают.
Об этом в интервью ВВС-Украина рассказал вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает RegioNews.
Цистернами, бочками, как угодно. Три КПВВ есть - Каланчак, Ченгар, Чаплинка, дороги есть, повезем", - сказал министр.
Он добавил, что Украина готова обеспечить Красный Крест и начать поставки воды под его флагом.
Не проблема. Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: "Люди, надо помогать", - отметил Резников.
Напомним, в Раде хотят ввести штрафы за изображение Украины без оккупированных территорий.