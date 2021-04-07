Суд закрыл дело невнесения в декларацию экс-министра Насалыка 1,2 млн долларов

Его обвиняли в декларировании недостоверной информации

Его обвиняли в декларировании недостоверной информации

Фото: из открытых источников

Высший антикоррупционный суд повторно закрыл уголовное дело по обвинению в декларировании недостоверной информации бывшего министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает RegioNews.

Известно, что решение было принято 1 апреля, сегодня, 7 апреля его опубликовали с обнародованной с мотивационной частью.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и закрыла уголовное производство по обвинению бывшего министра энергетики и угольной промышленности в декларировании недостоверной информации (ст. 366-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Речь идет о декларациях о доходах за 2015, 2016, 2017 и 2018 годы.

Перед этим прокурор подал ходатайство о закрытии уголовного дела на основании отмены Конституционным судом уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Сторона защиты и сам обвиняемый возражали против удовлетворения такого ходатайства прокурора. По их мнению, признание статьи 366-1 УК Украины неконституционной и ее дальнейшая отмена имеет своим правовым последствием принятие судом оправдательного приговора, который должен иметь реабилитирующий характер, а следовательно настаивали на дальнейшем рассмотрении дела", - добавили в ВАКС.

Адвокаты Насалыка также заявляли, что длительное уголовное преследование через широкое освещение в СМИ нанесло ущерб его репутации, а закрытие уголовного дела постановлением ВАКС в ноябре 2020 года никоим образом не способствовало ее восстановлению.

После закрытия уголовного производства первой инстанции ВАКС, Насалик подал жалобу в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда. 2 марта 2021 года коллегия судей АП ВАКС возобновила закрытое дело и назначила к новому рассмотрению.

Вместе с тем, на нынешнем заседании, исследовав предоставленные материалы и заслушав участников судебного процесса, суд постановил, что "считает безусловно необходимым закрыть на основании п. 4 ч. 1 ст. 284 УПК данное уголовное производство по обвинению указанного лица в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.366 -1 УК".

Напомним, 30 ноября 2020 года экс-министр энергетики Насалик обжаловал закрытие своего дела о декларации.

Известно, что в 2019 году НАБУ сообщило о подозрении министру Насалику из-за невнесения в декларацию $1,249 млн, которые он якобы одолжил у физлица в 2014 году.

24 ноября ВАКС отказал Насалику в продолжении рассмотрения его дела о якобы недостоверном декларировании на основании решения КСУ от 27 октября.

Ранее Насалик заявил, что требует от суда продолжения рассмотрения его дела о декларации.