08:56  26 марта
В Украине продолжает рости количество новых случаев заражения COVID-19
13:50  26 марта
В Запорожье обрушилось шестиэтажное здание
16:40  26 марта
На Донбассе погибли четверо украинских военных
UA | RU
UA | RU
26 марта 2021, 14:50 5

В Раде хотят ввести штрафы за изображение Украины без оккупированных территорий

26 марта 2021, 14:50 5
Читайте також українською мовою
Такие действия предлагается наказывать штрафом от 5 тысяч до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан
Такие действия предлагается наказывать штрафом от 5 тысяч до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования принял за основу и рекомендует принять парламенту законопроект, которым предлагается ввести штрафы за изображение государства без оккупированных Россией территорий.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт парламента.

В частности, документ №5166 предлагает штрафовать за распространение изображения очертаний территории Украины или карты Украины без временно оккупированных территорий в печатной продукции, на сувенирах, картах, схемах, в рекламе и тому подобное.

Такие действия предлагается наказывать штрафом от 5000 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (85-170 тысяч гривен, — ред.).

Также предлагается ввести уголовную ответственность за отрицание трех геноцидов, имевших место на территории Украины в ХХ веке, а именно Голодомор 1932-1933 годов в Украине, Холокост и депортации из Крыма крымских татар в 1944 году.

За это грозит штраф в размере 2 тысяч таких минимумов (34 тыс. гривен, — ред.) или общественные работы на срок до 200 часов.

Повторное нарушение планируют наказывать штрафом от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51-85 тысяч гривен) или общественными работами на срок от 100 до 240 часов.

Если нарушение совершили национальные общественные деятели, должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления, им будет грозить штраф от 5 тыс. до 7 тыс. таких минимумов (85-119 тысяч гривен) или общественные работы на срок от 150 до 240 часов.

Кроме того, закон также предусматривает уголовную ответственность за лишение права собственности на оккупированных территориях.

Напомним, в Украине появился атлас нового административно-территориального устройства.

Донбасс Украина Крым штраф Карта

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Закарпатье, встречай! Что нужно искать в назначении Тищенко – объективную закономерность или банальные интересы
Сто дней без Кернеса: почему харьковчане уже не верят в "Успешный Харьков" с Тереховым
Все публикации »
Игорь Попов
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua