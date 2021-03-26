В Раде хотят ввести штрафы за изображение Украины без оккупированных территорий

Такие действия предлагается наказывать штрафом от 5 тысяч до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан

Такие действия предлагается наказывать штрафом от 5 тысяч до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан

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Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования принял за основу и рекомендует принять парламенту законопроект, которым предлагается ввести штрафы за изображение государства без оккупированных Россией территорий.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт парламента.

В частности, документ №5166 предлагает штрафовать за распространение изображения очертаний территории Украины или карты Украины без временно оккупированных территорий в печатной продукции, на сувенирах, картах, схемах, в рекламе и тому подобное.

Такие действия предлагается наказывать штрафом от 5000 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (85-170 тысяч гривен, — ред.).

Также предлагается ввести уголовную ответственность за отрицание трех геноцидов, имевших место на территории Украины в ХХ веке, а именно Голодомор 1932-1933 годов в Украине, Холокост и депортации из Крыма крымских татар в 1944 году.

За это грозит штраф в размере 2 тысяч таких минимумов (34 тыс. гривен, — ред.) или общественные работы на срок до 200 часов.

Повторное нарушение планируют наказывать штрафом от 3 до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (51-85 тысяч гривен) или общественными работами на срок от 100 до 240 часов.

Если нарушение совершили национальные общественные деятели, должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления, им будет грозить штраф от 5 тыс. до 7 тыс. таких минимумов (85-119 тысяч гривен) или общественные работы на срок от 150 до 240 часов.

Кроме того, закон также предусматривает уголовную ответственность за лишение права собственности на оккупированных территориях.

Напомним, в Украине появился атлас нового административно-территориального устройства.