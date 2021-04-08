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08 апреля 2021, 13:58 17

Кабмин назначил нового руководителя Аппарата премьера

08 апреля 2021, 13:58 17
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Ранее этот человек работал заместителем председателя Ивано-Франковской ОГА
Фото из открытых источников
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Кабинет министров назначил Евгения Фербея руководителем Аппарата премьер-министра.

Соответствующее распоряжение № 283-р от 7 апреля опубликовано на Правительственном портале, пишет RegioNews.

"Назначить Фербея Евгения Николаевича на должность руководителя Аппарата премьер-министра Украины", - говорится в документе.

Фербей ранее работал заместителем главы Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Известно, что в октябре 2020 года правительство уволило Татьяну Кривенко с должности руководителя аппарата премьер-министра. Также правительство возложило временно, до назначения в установленном порядке руководителя Аппарата премьер-министра, исполнение обязанностей на данной должности советника премьер-министра Олега Губанова.

Напомним, недавно Кабмин назначил в "Ощадбанк" бизнес-партнера главы ОП Андрея Ермака.
Кабмин Украина увольнение власть правительство

 
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