Кабмин назначил нового руководителя Аппарата премьера
Ранее этот человек работал заместителем председателя Ивано-Франковской ОГА
Ранее этот человек работал заместителем председателя Ивано-Франковской ОГА
Кабинет министров назначил Евгения Фербея руководителем Аппарата премьер-министра.
Соответствующее распоряжение № 283-р от 7 апреля опубликовано на Правительственном портале, пишет RegioNews.
"Назначить Фербея Евгения Николаевича на должность руководителя Аппарата премьер-министра Украины", - говорится в документе.
Фербей ранее работал заместителем главы Ивано-Франковской областной государственной администрации.
Известно, что в октябре 2020 года правительство уволило Татьяну Кривенко с должности руководителя аппарата премьер-министра. Также правительство возложило временно, до назначения в установленном порядке руководителя Аппарата премьер-министра, исполнение обязанностей на данной должности советника премьер-министра Олега Губанова.
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