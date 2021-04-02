В Раде собирают подписи за увольнение Степанова: "слуги" также дают согласие

Подписями предлагается собрать внеочередное заседание

Подписями предлагается собрать внеочередное заседание

Фото: Минздрав

Как пишет RegioNews, об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин.

По его словам, под постановлением о созыве внеочередной сессии об увольнении Максима Степанова уже есть 90 подписей депутатов разных фракций из необходимых 150. Кроме прочих, 33 принадлежат депутатам фракции "СН", в частности председателю Комитета по вопросам здоровья нации Михаилу Радуцькому.

"Пару дней назад Степанов глубокомысленно рассказывал в эфире Влащенко, что мнения депутатов, что врачи обязаны вакцинироваться и что-то нужно делать с квалификацией украинских врачей, ничего не означают, и депутаты не принимают этих решений. Однако, надеюсь, уже скоро министр Степанов не будет принимать никаких решений, потому станет бывшим министром", — заявил Гурин.

Під постановою про скликання позачергової сесії щодо звільнення Степанова зібрано 90 підписів депутатів різних фракцій з... Posted by Дмитро Гурін on Friday, April 2, 2021

Напомним, ранее Степанов сделал заявление о вероятности своей отставки.