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02 апреля 2021, 16:28 835

Петиция об увольнении Айны Тымчук на сайте президента набрала 676 голосов за 10 дней

02 апреля 2021, 16:28 835
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Главу Харьковской ОГА предлагают освободить "за дискредитацию театральной общественности"
Фото из открытых источников
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На сайте президента Украины размещена петиция с предложением уволить главу Харьковской ОГА Айну Тымчук с занимаемой должности.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт президента.

Петиция "Снять с работы Айну Тымчук - главу ОГА" собрала уже 676 голосов за 10 дней от обнародования.

За дискредитацию театральной общественности Харькова и недостоверную информацию, снять Айну Тымчук с занимаемой должности, - говорится в петиции.

Автор петиции - Сорочинский Владимир Евгеньевич, дата обнародования - 22 марта 2021.

Сейчас идет сбор подписей, остался 81 день.

За 10 дней петиция собрала 676 голосов из 25000 необходимых.

Как сообщалось, работники театров выступили за увольнение председателя Харьковской ОГА. Они зарегистрировали петицию с соответствующим требованием.

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увольнение петиции ОГА Харьковская область Айна Тымчук

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