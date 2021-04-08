Экс-руководителю Одесского морпорта сообщили о подозрении: нанес 142 млн убытков

Из-за действий чиновника коммерческие структуры получали сверхприбыли от судовладельцев

Из-за действий чиновника коммерческие структуры получали сверхприбыли от судовладельцев

Фото: СБУ

Одному из бывших руководителей госпредприятия "Одесский морской торговый порт" следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в причастности к нанесению государству убытков на 142 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, на протяжении 2018-2019 годов один из бывших руководителей госпредприятия сдавал в аренду коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по значительно заниженным тарифам.

За действия чиновника коммерческие структуры получали сверхприбыли от судовладельцев, которые должны были поступать в бюджет.

В результате ненадлежащего исполнения должностным лицом своих служебных обязанностей ГП "Одесский морской торговый порт" недополучило 142 млн грн", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное следствие ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Черновцах задержали на предложения взятки руководителя перинатального центра.