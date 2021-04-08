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08 апреля 2021, 09:14 12

Экс-руководителю Одесского морпорта сообщили о подозрении: нанес 142 млн убытков

08 апреля 2021, 09:14 12
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Из-за действий чиновника коммерческие структуры получали сверхприбыли от судовладельцев
Из-за действий чиновника коммерческие структуры получали сверхприбыли от судовладельцев
Фото: СБУ
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Одному из бывших руководителей госпредприятия "Одесский морской торговый порт" следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в причастности к нанесению государству убытков на 142 млн грн.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, на протяжении 2018-2019 годов один из бывших руководителей госпредприятия сдавал в аренду коммерческим структурам буксиры государственного портового флота по значительно заниженным тарифам.

За действия чиновника коммерческие структуры получали сверхприбыли от судовладельцев, которые должны были поступать в бюджет.

В результате ненадлежащего исполнения должностным лицом своих служебных обязанностей ГП "Одесский морской торговый порт" недополучило 142 млн грн", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное следствие ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Черновцах задержали на предложения взятки руководителя перинатального центра.

Одесса СБУ уголовное дело бюджет порт коррупция

 
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