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07 апреля 2021, 16:00 213

Кабмин одобрил увольнение глав восьми РГА в Житомирской области

07 апреля 2021, 16:00 213
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Также были назначены главы РГА в Кировоградской и Херсонской областях
Также были назначены главы РГА в Кировоградской и Херсонской областях
Фото: из открытых источников
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Кабинет Министров Украины на заседании 7 апреля согласовал увольнение восьми глав районных государственных администраций в Житомирской области.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

По его словам, на сегодняшнем заседании правительства в списке кадровых вопросов не было проектов решений по назначениях или увольнениях в центральных органах исполнительной власти, или согласований на уровне ОГА.

Чиновники проголосовали за увольнение 8 глав РГА в Житомирской области, а также назначение двух глав РГА - по одному в Кировоградской и Херсонской областях", - рассказал Мокан.

В частности, были уволены:

  • Ананченко Людмила с должности председателя Андрушевской РГА;
  • Семко Виталий с должности председателя Любарской РГА;
  • Можар Ярослав с должности председателя Народницкой РГА;
  • Майданник Артем с должности главы Овруцкой РГА;
  • Жарук Андрей с должности председателя Попельнянской РГА;
  • Флуд Василий с должности председателя Романовской РГА;
  • Кулик Юрий с должности председателя Ружинской РГА;
  • Стужук Анатолий с должности председателя Хорошевской РГА.

Также Кабмин поддержал назначение кандидатуры Василия Смаглюка на должность председателя Новоукраинской РГА Кировоградской области, а также Сергея Олефиренко - председателем Генической РГА Херсонской области.

Напомним, Зеленский уволил восемь глав РГА - в Черновицкой и Закарпатской областях.

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