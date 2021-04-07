Кабмин одобрил увольнение глав восьми РГА в Житомирской области
Кабинет Министров Украины на заседании 7 апреля согласовал увольнение восьми глав районных государственных администраций в Житомирской области.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.
По его словам, на сегодняшнем заседании правительства в списке кадровых вопросов не было проектов решений по назначениях или увольнениях в центральных органах исполнительной власти, или согласований на уровне ОГА.
Чиновники проголосовали за увольнение 8 глав РГА в Житомирской области, а также назначение двух глав РГА - по одному в Кировоградской и Херсонской областях", - рассказал Мокан.
В частности, были уволены:
- Ананченко Людмила с должности председателя Андрушевской РГА;
- Семко Виталий с должности председателя Любарской РГА;
- Можар Ярослав с должности председателя Народницкой РГА;
- Майданник Артем с должности главы Овруцкой РГА;
- Жарук Андрей с должности председателя Попельнянской РГА;
- Флуд Василий с должности председателя Романовской РГА;
- Кулик Юрий с должности председателя Ружинской РГА;
- Стужук Анатолий с должности председателя Хорошевской РГА.
Также Кабмин поддержал назначение кандидатуры Василия Смаглюка на должность председателя Новоукраинской РГА Кировоградской области, а также Сергея Олефиренко - председателем Генической РГА Херсонской области.
Напомним, Зеленский уволил восемь глав РГА - в Черновицкой и Закарпатской областях.