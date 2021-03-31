Глава Черниговской ОГА Коваленко получила прививку от COVID-19

Они переболела коронавирусом полгода назад

Они переболела коронавирусом полгода назад

Фото: Facebook

Об этом она сообщила в Facebook, передает RegioNews.

По словам главы ОГА, одним из стимулов получить прививку для нее стало попадание области в "красную" зону карантина.

Я прошлой осенью уже переболела COVID-19, а по статистике, иммунитет против него держится до полугода. Также на решение личным примером показать, что вакцинироваться безопасно и жизненно необходимо, повлиял и тот факт, что с понедельника Черниговщина находится в "красной" зоне", - написала Коваленко.

Напомним, ранее мэр Чернигова Атрошенко вакцинировался от COVID-19.

Также сообщалось, что глава Полтавской ОГА Олег Синегубов вакцинировался от COVID-19.