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31 марта 2021, 17:19 70

Глава Черниговской ОГА Коваленко получила прививку от COVID-19

31 марта 2021, 17:19 70
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Они переболела коронавирусом полгода назад
Они переболела коронавирусом полгода назад
Фото: Facebook
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українською мовою

31 марта в Черниговской областной больнице глава областной администрации Анна Коваленко вакцинировалась от коронавируса препаратом CoviShield.

Об этом она сообщила в Facebook, передает RegioNews.

По словам главы ОГА, одним из стимулов получить прививку для нее стало попадание области в "красную" зону карантина.

Я прошлой осенью уже переболела COVID-19, а по статистике, иммунитет против него держится до полугода. Также на решение личным примером показать, что вакцинироваться безопасно и жизненно необходимо, повлиял и тот факт, что с понедельника Черниговщина находится в "красной" зоне", - написала Коваленко.

Напомним, ранее мэр Чернигова Атрошенко вакцинировался от COVID-19.

Также сообщалось, что глава Полтавской ОГА Олег Синегубов вакцинировался от COVID-19.

коронавирус Чернигов ОГА Анна Коваленко вакцинация

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