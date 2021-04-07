В Киевской области уже четвертый день не делают прививок от коронавируса
Хотя область находится в "красной" зоне
Хотя область находится в "красной" зоне
В Киевской области с субботы, 3 апреля, не делают ни одной прививки против коронавируса. При этом область входит в пятерку антилидеров по приросту COVID-больных.
Об этом свидетельствуют данные обнародованные министром Максимом Степановым в Facebook, передает RegioNews.
Так, 6 апреля вакцинировали во всех регионах, кроме Киевской области. Всего за прошедшие сутки в Украине сделали 15 585 прививок. Больше всего прививок сделали в Киеве - 1 819 прививок, во Львовской области - 1 349 прививок, в Днепропетровской области - 1 170 прививок.
С начала кампании вакцинировали первой дозой 320 263 человека, еще двое украинцев получили две дозы.
Напомним, за 6 апреля в Украине COVID-19 обнаружили у 15 415 человек, зафиксирован 481 летальный случай.
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