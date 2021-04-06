В "красном" Ужгороде возобновили работу общественного транспорта
Сегодня, 6 апреля в Ужгороде возобновил работу общественный транспорт, местные власти утвердили временный график его движения.
Об этом в Facebook сообщил мэр Ужгорода Богдан Андриив, передает RegioNews.
Решение об ослаблении ограничений карантина в понедельник, 5 апреля приняла комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.
Со вторника, 6 апреля, в Ужгороде разрешено осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе перевозки пассажиров на городских автобусных маршрутах, исключительно на местах для сидения", - написал Андриив.
Мэр напомнил, что водители и пассажиры должны иметь при себе респираторы или защитные маски, в том числе самодельные.
Также коммунальное предприятие "Ужгородский муниципальный транспорт" в Facebook разместило временный график движения автобусов в городе.
Напомним, на Закарпатье "красную" зону могут отменить в ближайшее время - ОГА.