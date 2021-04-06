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06 апреля 2021, 15:39 364

В Харькове "минировали" два ТЦ: эвакуировали более 1700 человек

06 апреля 2021, 15:39 364
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Информация о минировании не подтвердилась
Информация о минировании не подтвердилась
Фото из открытых источников
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українською мовою

В Харькове сообщили о минировании двух торговых центров. Во время проверки информации правоохранители эвакуировали 1 739 человек.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Сообщение о том, что в торговых центрах, расположенных на улице Героев Труда и проспекте Гагарина, заложена взрывчатка, поступило на электронную почту полиции 6 апреля.

В торговом центре на улице Героев Труда полицейские осмотрели 14027 кв. метров помещений и 100 кв. метров прилегающей территории. При этом эвакуировали 539 человек.

На проспекте Гагарина осмотрено 20 тысяч кв. метров помещений и 700 кв. метров прилегающей территории. Там эвакуировали 1200 человек.

Взрывчатки не нашли. Информация внесена в Единый учет территориальных подразделений полиции.

Напомним, 5 апреля в центре Харькова "заминировали" три ТРЦ.

эвакуация Украина минирование полиция Харьков

 
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