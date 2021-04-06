В Харькове "минировали" два ТЦ: эвакуировали более 1700 человек
В Харькове сообщили о минировании двух торговых центров. Во время проверки информации правоохранители эвакуировали 1 739 человек.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
Сообщение о том, что в торговых центрах, расположенных на улице Героев Труда и проспекте Гагарина, заложена взрывчатка, поступило на электронную почту полиции 6 апреля.
В торговом центре на улице Героев Труда полицейские осмотрели 14027 кв. метров помещений и 100 кв. метров прилегающей территории. При этом эвакуировали 539 человек.
На проспекте Гагарина осмотрено 20 тысяч кв. метров помещений и 700 кв. метров прилегающей территории. Там эвакуировали 1200 человек.
Взрывчатки не нашли. Информация внесена в Единый учет территориальных подразделений полиции.
Напомним, 5 апреля в центре Харькова "заминировали" три ТРЦ.