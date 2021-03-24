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24 марта 2021, 13:50 22

В Киеве люди бесятся из-за транспортного коллапса, а Кличко грозится остановить перевозки

24 марта 2021, 13:50 22
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В столице люди продолжают беситься из-за ограничений по количеству пассажиров в общественном транспорте, а мэр Киева Виталий Кличко пригрозил запретить перевозки за несоблюдение карантинных норм.

Об этом пишет RegioNews.

Один из странных случаев удалось заснять на Петра Запорожца, где человек, которого не впустили в салон, в знак протеста начал просто идти по путям.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян в период карантинных ограничений пользоваться общественным транспортом столицы только при крайней необходимости, иначе не исключен еще более жесткий локдаун.

"Толпы в транспорте - это, я считаю, безответственностью тех людей, которые не следуют рекомендациям и пренебрегают правилами, которые делают вид, что у нас ситуация нормальная и нет никакого вируса ", - заявил Кличко и добавил, что если ситуация не улучшится, "и власть, и правительство будут принимать решение по остановке общественного транспорта в столице. Тогда будет очень жесткий локдаун".

Также он призвал руководителей учреждений и предприятия некритических сфер перевести сотрудников на удаленную работу, согласно ограничениям "красной" зоны.

Ранее сообщалось, что в "красном" Киеве транспортный коллапс.

Украина Киев карантин транспорт Виталий Кличко

 
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