Проезд в маршрутках Киева уже в эту субботу повысят до 10 грн

Маршрутчики ответили на угрозы мэра Киева Виталия Кличко запретить перевозки из-за несоблюдения требований карантина

Маршрутчики ответили на угрозы мэра Киева Виталия Кличко запретить перевозки из-за несоблюдения требований карантина

Фото: УНИАН

В маршрутках Киева в эту субботу стоимость проезда вырастет до 10 гривен из-за карантинных ограничений "красной" зоны, которые действуют в столице.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области, передает RegioNews.

Они заявляют, что будут просить власти города официально запретить работу маршруток, чтобы избежать банкротства, и перевозить половину пассажиров от количества мест для сидения не рентабельно.

Мы будем обращаться к киевской городской власти, чтобы нас остановили официально. Потому что возить по 11 пассажиров - очень убыточно для нас. На нас также массово составляют протоколы по 17 тыс. грн штрафа, водители не могут выгонять пассажиров и постоянно вступать с ними в конфликт при попытке зайти в салон. Водители самовольно начинают возвращаться в парки, чтобы их не штрафовали", - сказал председатель Ассоциации перевозчиков Игорь Моисеенко.

По его словам, уже в эту субботу, 27 марта около 30-40% киевских маршруток поднимут стоимость проезда с 8 до 10 грн.

Моисеенко утверждает, что даже такое повышение цены проезда не компенсирует даже расходов на топливо, не говоря о зарплатах водителям.

Если мы просто стоим, мы несем убытки. Если мы работаем, эти убытки еще больше. "Киевпастрансу" проще - им выделяют миллиарды гривен из бюджета, и они могут себе позволить возить по два-три пассажира. У нас такой возможности нет, и мы хотим, чтобы нас официально остановили", - говорит председатель Ассоциации.

Он также рассказал, что по состоянию на сегодня, 24 марта водители маршруток Киева получили около 100 протоколов о наложении штрафа в размере 17 тыс. грн, и большинство перевозчиков обанкротится уже через неделю работы по правилам "красной" зоны.

Моисеенко отметил, что сегодня пассажиры разбили стекло двух маршрутных автобусов, постоянно возникают конфликтные ситуации с пассажирами.

Напомним, в "красном" Киеве транспортный коллапс: люди блокируют дороги.

Также мэр Киева Виталий Кличко пригрозил запретить перевозки за несоблюдение карантинных норм.