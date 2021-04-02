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02 апреля 2021, 17:27 23

В Киевской области решили усилить карантин с 5 апреля

02 апреля 2021, 17:27 23
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Ограничения касаются работы общественного транспорта и учреждений образования
Ограничения касаются работы общественного транспорта и учреждений образования
Фото: из открытых источников
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В Киевской области комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС во время внеочередного заседания приняла решении ввести дополнительные ограничения в связи со стремительным распространением коронавируса с 5 по 9 апреля.

Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Василий Володин, передает RegioNews.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в области сложная, и нужно приложить усилия для стабилизации ситуации.

Высокие показатели инфицирования COVID-19 регистрируют среди жителей Белоцерковского, Бучанского, Бориспольского районов. А есть такие, где эпидемическая ситуация не столь напряженная. В объединенных общинах ситуация также очень разная", - сказал Володин.

Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение с 5 по 9 апреля ввести следующие мероприятия:

  • рекомендовать в зависимости от эпидемического состояния на отдельных территориях решениями местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приостанавливать образовательный процесс в учреждениях дошкольного, общего среднего и внешкольного образования всех типов и форм собственности;
  • разрешить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00;
  • осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50 процентов, которое предусмотренно технической характеристикой транспортного средства i определено в его регистрационных документах;
  • проинформировать жителей Киевщины об изменениях в графиках перевозок;
  • рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.

Каждая община имеет право отдельно принимать решение о применении мер, предусмотренных этим протоколом, оценивая ситуацию на своей территории", - добавил Володин.

Напомним, в Киеве заняты 84% COVID-кроватей, ситуация сложная в трех регионах.

Киевская область карантин ОГА Ограничение коронавирус

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