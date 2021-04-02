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02 апреля 2021, 17:50 381

Пропуска на транспорт и закрытые школы: Чернигов с понедельника усиливает карантин

02 апреля 2021, 17:50 381
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Фото: из открытых источников
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В Чернигове местные власти решили усилить карантин с понедельника, 5 марта, в городе вводят проезд в общественном транспорте по пропускам.

Об этом сообщает телеканал "Детинец" со ссылкой на мэра Чернигова Владислава Атрошенко, передает RegioNews.

Как заявил мэр города, с понедельника в Чернигове запрещается:

  • посещение учебных заведений, кроме детсадов;
  • посещение кладбищ на выходных;
  • работа учреждений, которые продают кофе и напитки, кроме работы на вынос.

Общественный транспорт будет работать в особом режиме - по спецпропускам", - заявил Атрошенко.

Напомним, ранее мэр Чернигова Атрошенко вакцинировался от COVID-19.

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