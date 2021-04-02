Пропуска на транспорт и закрытые школы: Чернигов с понедельника усиливает карантин
Чернигов и Черниговская область находятся в "красной" зоне эпидемической опасности
Чернигов и Черниговская область находятся в "красной" зоне эпидемической опасности
В Чернигове местные власти решили усилить карантин с понедельника, 5 марта, в городе вводят проезд в общественном транспорте по пропускам.
Об этом сообщает телеканал "Детинец" со ссылкой на мэра Чернигова Владислава Атрошенко, передает RegioNews.
Как заявил мэр города, с понедельника в Чернигове запрещается:
- посещение учебных заведений, кроме детсадов;
- посещение кладбищ на выходных;
- работа учреждений, которые продают кофе и напитки, кроме работы на вынос.
Общественный транспорт будет работать в особом режиме - по спецпропускам", - заявил Атрошенко.
Напомним, ранее мэр Чернигова Атрошенко вакцинировался от COVID-19.
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