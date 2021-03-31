Киев с 5 апреля вводит жесткий локдаун: что будет запрещено

Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля

Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля

Фото из открытых источников

С 5 апреля в Киеве начнут действовать строгие карантинные ограничения из-за стремительного распространения коронавируса в городе.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, пишет RegioNews.

Со следующей недели весь общественный транспорт в Киеве, в том числе метро, будет работать по специальным пропускам для работников предприятий критической инфраструктуры.

Также закрываются все детские сады и школы.

Работу продуктовых ярмарок временно останавливают с 1 апреля.

Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве уже в пятницу могут усилить локдаун.