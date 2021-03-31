Киев с 5 апреля вводит жесткий локдаун: что будет запрещено
Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля
Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля
С 5 апреля в Киеве начнут действовать строгие карантинные ограничения из-за стремительного распространения коронавируса в городе.
Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, пишет RegioNews.
Со следующей недели весь общественный транспорт в Киеве, в том числе метро, будет работать по специальным пропускам для работников предприятий критической инфраструктуры.
Также закрываются все детские сады и школы.
Работу продуктовых ярмарок временно останавливают с 1 апреля.
Ограничения будут действовать минимум до 16 апреля.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве уже в пятницу могут усилить локдаун.
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